По стоимости поставки указанного энергоносителя из России в КНР за отчетный период сократились на 22,1%, до $33,4 млрд

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Китай в январе - августе импортировал 65,76 млн тонн российской нефти, что примерно на 8,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным ведомства, по стоимости поставки указанного энергоносителя из РФ в Китай за отчетный период сократились на 22,1%, до $33,4 млрд. Несмотря на снижение, Россия стабильно остается крупнейшим экспортером этого ресурса в КНР.

Следующий за РФ ведущий поставщик нефти Китаю - Саудовская Аравия, которая в январе - августе, напротив, увеличила ее экспорт в КНР на 0,5%, до 52,39 млн тонн. На третьем месте - Малайзия (47,37 млн тонн, рост на 9,7%). Далее в рейтинге - Ирак (43,3 млн тонн), Бразилия (28,96 млн тонн) и Оман (23,54 млн тонн).

За август Россия поставила Китаю на 8,7% меньше нефти, чем в июле (7,94 млн тонн). По стоимости закупки сократились на 10,3%, до $3,86 млрд.

Китай в 2024 году сократил импорт нефти из других стран на 1,9%, до 553,41 млн тонн. Однако поставки из России за тот же промежуток времени увеличились на 1,3% и составили 108,47 млн тонн.