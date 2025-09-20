Из опубликованных данных ведомства следует, что в стоимостном выражении Китай закупил указанный энергоноситель у России на сумму $2,36 млрд - на 19,98% меньше, чем за аналогичный период 2024 года

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в Китай в январе - августе сократились на 19,5% в годовом исчислении и достигли 4,04 млн тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Из опубликованных данных ведомства следует, что в стоимостном выражении Китай закупил указанный энергоноситель у России на сумму $2,36 млрд - на 19,98% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. РФ занимает четвертое место среди поставщиков СПГ Китаю.

Однако крупнейшим его экспортером по-прежнему является Австралия. Она тоже в январе - августе сократила поставки в КНР - до 13,52 млн тонн, что на 21,4% меньше показателя, зафиксированного в январе - августе 2024 года. Далее в рейтинге поставщиков - Катар, который продал Китаю 12,75 млн тонн (увеличение на 10,2%).

На третьем месте среди поставщиков СПГ в КНР находится Малайзия, за восемь месяцев она сократила продажи на 21,5%, до 4,35 млн тонн. США находятся на 10-м месте (259,9 тыс. тонн, падение на 90%), в январе - августе американские компании не экспортировали этот энергоноситель в Китай. На пятой позиции в рейтинге ведущих продавцов СПГ Китаю - Индонезия (2,7 млн тонн).

Однако только за август поставки СПГ из России в КНР, напротив, выросли, превысив 678 тыс. тонн, что на 21,4% больше, чем в июле. По стоимости показатель увеличился на 24%, до $381 млн.

Согласно официальной статистике, в 2024 году Китай импортировал 76,64 млн тонн СПГ - на 8% больше, чем в 2023 году. Россия за тот же промежуток времени увеличила поставки в КНР на 3,3%, до 8,3 млн тонн.