Два случая с возгораниями аккумуляторов на борту тщательно проанализировали и пришли к выводу, что вводить ограничения преждевременно, пояснил глава Росавиации Дмитрий Ядров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Росавиация считает преждевременным введение ограничений на перевозку пауэрбанков в самолетах. Два случая с возгоранием внешних аккумуляторов на борту у российских авиакомпаний были тщательно проанализированы, пауэрбанки отдавали на экспертизу. Об этом сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"В повестке агентства этот вопрос сейчас не стоит. У российских авиакомпаний было два случая: оба тщательно проанализированы, пауэрбанки отдавали на экспертизу. На основании этого приняли решение, что пока ограничения по отрасли с нашей стороны вводить преждевременно", - сказал он.

Ранее замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин сообщил ТАСС, что в России пока не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах, однако этот вопрос в работе. Он отмечал, что вопрос ужесточения правил касается и Росавиации.