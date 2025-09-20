В ЦРПТ рассказали, какое пиво предпочитают россияне

Среди населения 89% устойчиво предпочитают покупать напиток в потребительской упаковке - бутылках и банках, тогда как на долю разливного приходится не более 10-11% рынка

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (свыше 89%) устойчиво предпочитают покупать пиво в потребительской упаковке - бутылках и банках, тогда как на долю разливного приходится не более 10-11% рынка. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").

Пик потребления обоих форматов традиционно приходится на летние месяцы, когда ежемесячно продается около 600 млн литров упакованного и 66-67 млн литров разливного пива. Зимой спрос снижается до 450-500 млн и 48 млн литров соответственно. При этом разливное пиво демонстрирует более резкие сезонные колебания: его доля летом превышает 10%, а зимой может падать ниже 9%.

Анализ недельной динамики выявил синхронность потребительского поведения, отметили в ЦРПТ. Максимальные продажи приходятся на пятницу и субботу. В этот период прирост спроса на разливное пиво достигает 51,5%, на упакованное - 35,6%. Зимой эта разница становится еще более выраженной: рост потребления разливного пива в пятницу составляет почти 70% против 42% у бутилированного. Летом картина более сглажена из-за повседневного формата потребления, добавили эксперты.

В большинстве субъектов РФ уверенно лидирует упакованное пиво. Исключение составляют лишь некоторые регионы, например, Камчатский край и Томская область, где доля разливного пива местного производства превышает 30% от общего объема потребления, говорится в сообщении.

Что касается объема упаковки, малая тара (до 0,7 литра) стабильно доминирует, занимая 58-62% рынка, что указывает на модель индивидуального и повседневного потребления. Доля большой тары возрастает в холодные месяцы (до 42%) по сравнению с теплыми (38%), что свидетельствует о смещении потребления в пользу домашних форматов.