Глава Российского союза промышленников и предпринимателей считает, что у инвестора из РФ должны быть гарантии окупаемости его вложений

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Абхазия сможет привлечь большие инвестиции из России, если сможет создать предсказуемые и стабильные условия для бизнеса. Об этом заявил в студии ТАСС в рамках I международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Чтобы превратить Абхазию в место, сопоставимое с Сочи или с Батуми, нужны большие инвестиции, их внутри Абхазии нет. Значит нужно находить формулы таких партнерств, которые позволят создать стабильные, предсказуемые условия ведения бизнеса. Если российский инвестор заходит, он должен на период окупаемости своих капиталовложений быть уверенным в том, что не поменяется законодательство так, что ему с пустыми руками придется уходить", - сказал Шохин.

По его словам, озабоченность абхазских предпринимателей, что российский бизнес заполнит все привлекательные площадки и вытеснит их с рынка инвестиций, понятна. "Я думаю, что скорректированный закон, учитывающий все вот эти риски, озабоченности и так далее, он будет рано или поздно принят. Но в этом заинтересованы абхазские предприниматели и абхазская сторона не в меньшей, если не в большей степени, чем российская. Инвестора надо заманивать", - отметил глава РСПП.

В качестве примера он привел черноморское побережье Грузии, где присутствие турецких инвесторов позволило повысить туристическую привлекательность. "И надо искать возможности, которые действительно устранят геополитическую изоляцию. Инвестор, он аполитичен часто. Если он приходит и строит пятизвездочные отели, какие-то комплексы и так далее, то, безусловно, легче снимать и геополитические ограничения", - пояснил Шохин.

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Банка России, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ. РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.