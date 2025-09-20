Работа над программой завершается в октябре, после чего ее представят на рассмотрение президента республики Бадры Гунбы, указал Владимир Делба

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Абхазии разрабатывает новую программу социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы. Как заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале, основной упор в ней делается на развитии инфраструктуры и экономического потенциала республики.

"Сегодня власти Абхазии, в частности, правительство занимается подготовкой нового соглашения о программе социально-экономического развития республики на предстоящую пятилетку, диапазон 2026-2030 годы. Госпрограмма подразумевает этапы взаимодействия в т.ч. совместного [с РФ] финансирования проектов. Подходы, критерии, особенности этой программы, естественно продиктованы исходя из реалий. Мы, как и прежде, делаем упор на развитие инфраструктуры нашей страны, на развитие экономического потенциала, отдельных отраслей экономики. Мы предлагаем идеи и проекты, которые позволят быстрыми темпами двигаться вперед, развивать экономику нашей страны", - сказал Делба.

По словам премьер-министра, работа над программой завершается в октябре, после чего она будет представлена на рассмотрение президента республики Бадры Гунбы.