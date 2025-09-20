Глава Российского союза промышленников и предпринимателей считает, что в этом случае американцы сами будут воздействовать на Европу, чтобы разблокировать эти средства

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия могла бы предложить использовать замороженные в Европе активы как вклад в совместные российско-американские проекты в третьих странах. Такое мнение высказал в студии ТАСС в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Я считаю, что мы могли бы подумать о реализации совместных проектов с американцами, связанными, я выскажу тут такую неожиданную мысль… Нам надо на опережение сработать и не дать европейцам наши замороженные активы использовать, надо их американцам предложить, как наш вклад в совместные проекты в третьих странах", - сказал Шохин.

По его мнению, в этом случае американцы сами будут воздействовать на Европу, чтобы разблокировать эти средства. "Надо им сказать: "Ребят, вот у нас 200-250 млрд евро лежит в Брюсселе. Давайте ваши 250 и давайте эти проекты реализуем. <...> А потом будем получать доходы от реализации этих проектов", - заявил он.

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Банка России, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.