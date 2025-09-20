Глава РСПП отметил, что большинство экспертов ожидали от регулятора более смелого снижения ключевой ставки

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку и к концу года она составит 15% годовых. Такое мнение высказал в студии ТАСС в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Я думаю, Центральный банк, скорее всего, два снижения ставки проведет, но не больше, чем по одному процентному пункту. И к концу года она будет 15%", - сказал он.

Шохин отметил, что большинство экспертов ожидали от ЦБ более смелого снижения ключевой ставки. "Но ЦБ сейчас будет двигаться, видимо, маленькими шажками, пытаясь замерить реакцию рынка, в том числе инфляцию, будет она расти или нет в связи с изменением ставки", - подчеркнул глава РСПП.

Вторым важный фактором является риск, что после резкого снижения ставки на потребительский рынок хлынут десятки триллионов рублей, накопленных на депозитах в период высокой ставки, отметил он. "[А это] опять инфляция, опять по логике ЦБ, повышение ключевой ставки тогда надо проводить, и тогда такая цикличность будет", - высказал мнение Шохин.

Он добавил, что для использования кредитов в качестве инвестиционных ресурсов нужна ставка 10-12%. "То есть, если все пойдет так, как прогнозирует Центральный банк и правительство, то во второй половине следующего года заемные средства станут реальным ресурсом и для пополнения оборотки, и для инвестиций, что очень важно, в том числе, кстати, и для наших республик Северного Кавказа", - подытожил эксперт.

О форуме

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, ЦБ РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.