Эксперт Тремасов назвал инвестиции в науку необходимыми для роста экономики

Высокие темпы роста основан на технологическом прогрессе и повышении эффективности экономики, указал советник председателя Банка России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Обеспечение устойчивого роста экономики в России напрямую зависит от инвестиций в науку и образование, они являются необходимым условием для мирового лидерства страны. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на площадке XVI Фестиваля науки Юга России.

"Это про экономику. Мы все живем в мире ограниченных ресурсов и экономическая наука ищет ответ как нам наиболее эффективно использовать эти ограниченные ресурсы. Высокие темпы роста это в первую очередь рост производительности, технологический прогресс, повышение эффективности экономики. Без инвестиций в образование, без инвестиций в науку, без приоретизации этого развития нам не выйти на высокий устойчивый рост, не выйти в мировые лидеры", - сказал Тремасов

Он выразил надежду, что тренд на развитие науки и образования в России будет способствовать росту экономики и улучшению качества жизни населения. Как отметила на церемонии открытия фестиваля ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, площадка фестиваля позволяет продемонстрировать современные достижения, имеющие высокий потенциал для РФ.

По данным оргкомитета, в рамках фестиваля организована работа Всероссийской школы молодых ученых.

"Для Южного федерального университета участие в этом общероссийском движении - это прежде всего возможность открыть двери лабораторий, институтов, кафедр и показать современные достижения, которые действительно позволяют нашей стране выстоять в нелегкие времена и действительно победить", - сказала Шевченко.

XVI Фестиваль науки Юга России, организованный Южным федеральным университетом, проходит в Ростове-на-Дону в 16-й раз, он объединил школьников, студентов, их родителей, а также молодых ученых, инженеров и специалистов. Фестиваль включает выставочную и деловую программы. Работают семь тематических площадок - энергетика, медицина, сельское хозяйство, кибербезопасность, транспорт и коммуникации, экология, образование.