Из них 190 млн пойдут на предоставление льготных займов предприятиям для реализации инвестиционных проектов, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

ПСКОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Псковская область получит 230 млн рублей на поддержку промышленности. Средства поступят в 2026 году и пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

"По предварительным итогам конкурсного отбора Минпромторга России, Псковская область получит 230 млн рублей на поддержку промышленности. В ходе рабочей встречи об этом доложила заместитель Нинель Салагаева. Средства поступят в 2026 году и пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности области", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что 190 млн направят на предоставление льготных займов предприятиям для реализации инвестиционных проектов, еще 40 млн - на возмещение части затрат на закупку нового оборудования. По словам Ведерникова, с 2021 года объем федеральной поддержки фонда достиг почти 500 млн рублей, помощь была оказана 20 промышленным предприятиям региона.

"Эти средства помогают нам поддерживать предприятия, деятельность которых направлена на укрепление технологического суверенитета страны, импортозамещение, модернизацию производств и устойчивого роста экономики Псковской области", - отметил руководитель региона.