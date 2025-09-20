Советник председателя ЦБ отметил, что льготные ипотечные программы не являются идеальным вариантом выхода из сложившейся экономической ситуации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Снижение инфляции в России до 4% и долгосрочное удержание ее на данном уровне позволит снизить ставку по ипотеке и повысит доступность жилья для граждан. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на площадке XVI Фестиваля науки Юга России.

"Ставка по кредиту во многом зависит от инфляции и инфляционных ожиданий. Ключевая ставка задает стоимость кротких денег. Если мы хотим низких ставок в экономике, мы должны обеспечить низкую инфляцию и низкие "заякоренные" инфляционные ожидания. Только добившись этого, мы добьемся той же самой доступной ипотеки. Если мы добьемся снижения инфляции до 4% и далее зафиксируем инфляцию на этом уровне на длительное время, в этом случае произойдет снижение ставки", - сказал Тремасов.

Он отметил, что льготные ипотечные программы, которые реализуются в России, не являются идеальным вариантом выхода из сложившейся экономической ситуации, так как ежегодно на их обеспечение из федерального бюджета тратятся триллионы рублей. По его словам, ставка по рыночной ипотеке в России до введения таких льготных программ составляла 9%. В случае снижения инфляции оптимальной и комфортной для граждан может стать ипотечная ставка в пределах от 5% до 7%.

XVI Фестиваль науки Юга России, организованный Южным федеральным университетом, проходит в Ростове-на-Дону в 16-й раз, он объединил школьников, студентов, их родителей, а также молодых ученых, инженеров и специалистов. Фестиваль включает выставочную и деловую программы, здесь работают семь тематических площадок - энергетика, медицина, сельское хозяйство, кибербезопасность, транспорт и коммуникации, экология, образование.