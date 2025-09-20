Эксперт Тремасов заявил о проблеме фейков о денежно-кредитной политике в России

Советник председателя ЦБ отметил, что она стала характерной на фоне увеличения объемов экономической информации и роста числа специалистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Проблема фейков о денежно-кредитной политике характерна для России на фоне большого массива экономической информации. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на площадке XVI Фестиваля науки Юга России.

"Источников экономических знаний вроде бы очень много, но, когда вы начинаете внимательно изучать объем экономических знаний, который нас окружает, вы очень быстро приходите к тому, что во всем этом можно запутаться и растеряться. Очень много совершенно диаметрально противоположных утверждений. В отношении денежно-кредитной политики огромное количество фейков, огромное количество мифов", - сказал Тремасов.

Он отметил, что эта проблема стала характерной на фоне увеличения объемов экономической информации и роста числа специалистов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в своем видео-обращении к участникам мероприятия отметила, что снижение инфляции и понижение состояния ставки остаются ключевыми задачами в работе Центробанка.

"Растущие издержки бизнеса - это все проявление высокой инфляции, и они, в свою очередь, переносятся в потребительские цены - это прочный круг, и задача Центрального банка как раз и заключается в том, чтобы его разорвать. Сделать это можно только одним путем - надо охладить спрос, не снизить спрос, а временно притормозить рост спроса, чтобы производственные возможности экономики могли его нагнать. Мы добиваемся этого ключевой ставкой , - сказала Набиуллина.

Она отметила, что контроль за ситуацией ведется за счет мониторинга 15 тыс. предприятий.

XVI Фестиваль науки Юга России, организованный Южным федеральным университетом, проходит в Ростове-на-Дону в 16-й раз, он объединил школьников, студентов, их родителей, а также молодых ученых, инженеров и специалистов. Фестиваль включает выставочную и деловую программы, здесь работают семь тематических площадок - энергетика, медицина, сельское хозяйство, кибербезопасность, транспорт и коммуникации, экология, образование.