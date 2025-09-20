20 сентября, 12:50
Динамика ключевой ставки Центробанка

В ЦБ не исключили достижения однозначного значения ключевой ставки в 2026 году

Евгений Мессман/ ТАСС
© Евгений Мессман/ ТАСС
На 2026 год прогноз среднегодового значения ключевой ставки составляет 12-13%, рассказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России не исключает, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может достичь однозначного показателя. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на площадке XVI фестиваля науки юга России.

Читайте также
ТАСС объясняет
Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

"В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12-13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной. Такой сценарий возможен, но это далеко не предопределено", - сказал Тремасов.

  

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка