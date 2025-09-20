В ЦБ не исключили достижения однозначного значения ключевой ставки в 2026 году

На 2026 год прогноз среднегодового значения ключевой ставки составляет 12-13%, рассказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России не исключает, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может достичь однозначного показателя. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на площадке XVI фестиваля науки юга России.

"В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12-13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной. Такой сценарий возможен, но это далеко не предопределено", - сказал Тремасов.