"Сайберия нова" провела закрытое бета-тестирование "Земского собора" для экспертов, блогеров и журналистов

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Российская игровая студия "Сайберия нова" выпустила бесплатную демо-версию новой игры "Земский собор". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

21 августа "Сайберия нова" провела закрытое бета-тестирование "Земского собора" для экспертов, блогеров и журналистов. В нем приняли участие более 100 человек, команда "Сайберии" рассказала о ключевых механиках и элементах игры, а участники поделились с разработчиками обратной связью, которая была использована для улучшения демо-версии.

"На протяжении года наша команда усердно трудится над новым проектом "Земский собор". При разработке игры мы учли важный опыт, который получили при работе над предыдущим проектом, а также ценную обратную связь от аудитории, участвующей в бета-тестировании новой игры, и постарались объединить лучшее: захватывающий сюжет, историческую достоверность и увлекательные приключения", - отметил креативный директор студии Сергей Русских.

У игроков будет возможность оценить ключевые игровые элементы: обновленную систему передвижения главного героя; взаимодействие с NPC; новые механики интерактивных событий (QTE); систему прицельной стрельбы и механику метания ножей. И главное - обновленную систему боя с возможностью парирования, уклонения и ответных ударов против нескольких противников.

"Земский собор" - новая игра в жанре приключенческого экшена (Action-Adventure) о событиях, развернувшихся после Смутного времени. Она погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Игра подойдет для пользователей старше 12 лет.

О студии

"Сайберия нова" - российская игровая студия, основанная в Новосибирске в 2015 году. Первые несколько лет команда занималась разработкой игровых прототипов, созданных на Unity и Unreal, и на графическом аутсорсе. В настоящее время студия специализируется на продюсировании, гейм-дизайне, саунд-продюсинге, а также других направлениях геймдева. Крупный проект "Сайберии" - масштабная компьютерная игра в жанре action / RPG от третьего лица - "Смута". Выход состоялся 4 апреля 2024 года. Действие игры разворачивается в 1612 году. Сюжет основан на романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или русские в 1612 году".