На это уйдут недели, считает Валдис Домбровскис

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. /ТАСС/. Механизм передачи замороженных российских активов в виде кредита Киеву нуждается в дополнительной проработке, на это уйдут недели. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.

"Прямо сейчас мы представили и обрисовали в общих чертах концепцию. <...> Но что касается конкретных условий, то нам еще предстоит поработать в ближайшие, я бы сказал, недели", - сказал он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

Домбровскис также отметил, что следующее обсуждение механизмов выдачи "репарационного кредита" Украине будет обсуждаться на следующем заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС. Министр экономики Дании Стефани Лосе также отказалась озвучивать какие-либо конкретные предложения, подчеркнув, что очередное обсуждение состоится в "следующем месяце".

О попытках конфискации замороженных активов РФ

10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.