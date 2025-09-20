В частности, учителя осетинского и русского языков ежемесячного будут получать дополнительную выплату в 5 тыс. рублей

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из личного резервного фонда для оказания дополнительной помощи школам Южной Осетии. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко на встрече с педагогами в Цхинвале.

"Рад сообщить, что президент Российской Федерации подписал специальное распоряжение, по которому не просто из бюджета страны, а из личного резервного фонда президента выделены средства", - сказал Кириенко.

В школах Южной Осетии введена ставка советника по воспитательной работе с ежемесячной зарплатой в 40 тыс. рублей.

Также учителя осетинского и русского языков ежемесячного будут получать дополнительную выплату в 5 тыс. рублей.

"Средства уже заложили на сентябрь, поэтому можно доплату уже получить, а с января - будет полноценное финансирование", - пояснил Кириенко.