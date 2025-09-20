Ориентировочно соглашение вступит в силу в 2026 году, уточнила заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Татьяна Меркушова

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Стаж таможенников станет линейным при переходе на работу из Южной Осетии в Россию и обратно. Об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Татьяна Меркушова в студии ТАСС в рамках первого международного экономического форума в Цхинвале.

Соответствующее соглашение было подписано на полях форума 20 сентября.

"Над соглашением мы работали достаточно долго. Это предмет нашей отдельной гордости, потому что в социальном плане оно действительно очень важное. Теперь таможенники, которые работали в одной таможенной службе, могут перейти в другую таможенную службу, и стаж, который они заработали на предыдущем месте, будет засчитываться. Эта система будет работать в обе стороны, как в Российскую Федерацию, так и в Республику Южная Осетия", - сказала Меркушова.

По ее словам, это в первую очередь важно для тех, кто уже давно работает в службе. Документ пройдет процедуру ратификации в государствах.

Ориентировочно он вступит в силу в 2026 году.