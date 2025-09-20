В нем обустроены 3 телетрапа, 11 стоек регистрации, 6 лифтов, эскалатор, организована безбарьерная среда, сообщил губернатор региона Александр Бречалов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новый терминал аэропорта в Ижевске начал принимать рейсы, написал в своем Telegram-канале генеральный директор АО "Ижавиа" Александр Синельников. Объект работает в тестовом режиме.

"Глава (руководитель Удмуртии Александр Бречалов - прим. ТАСС) встретил первых пассажиров нового терминала аэропорта Ижевск. Счастливчиками оказались пассажиры рейса №502 Сочи - Ижевск", - сообщил Синельников.

Бречалов в своем Telegram-канале назвал строительство терминала "долгожданным проектом", отметив, что он получился "современным, красивым". По его словам, в новом аэровокзале обустроены 3 телетрапа, 11 стоек регистрации, 6 лифтов, эскалатор, организована безбарьерная среда. Также работает кафе с национальной кухней, а навигация сделана на четырех языках. "Объект большой и сложный, ничего подобного в республике мы не строили, поэтому пока он работает в тестовом режиме. Нам важно отработать каждую мелочь", - пояснил глава региона.

Строительство терминала началось в 2023 году. Площадь нового здания превышает 10 тыс. кв. м. По данным властей, по сравнению со старым аэровокзалом пропускная способность возросла вдвое и составляет 400 пассажиров в час. "Это существенно повысит комфорт и качество обслуживания, что особенно важно на фоне стремительного роста пассажиропотока: в 2021-2024 гг. он увеличился на 60%, а с 2018 года - в три раза", - говорится в сообщении регионального правительства.