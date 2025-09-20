Как рассказала заместитель руководителя ФТС РФ Татьяна Меркушова, в российской таможенной академии проходит обучение порядка 30 специалистов республики

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России готова проводить курсы повышения квалификации для коллег из Южной Осетии на постоянной основе. Сейчас в таможенной академии проходит обучение порядка 30 специалистов республики, об этом сообщила заместитель руководителя ФТС России Татьяна Меркушова.

"Если смотреть сентябрь непосредственно, то сегодня, в Российской таможенной академии обучается 26 действующих сотрудников Юго-Осетинской таможенной службы. Они проходят повышение квалификации по программам определения таможенной стоимости и взимания таможенных платежей. Соответственно, мы не только молодежь учим, мы и действующим сотрудникам с удовольствием повышаем квалификацию", - сказала Меркушова в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

Как рассказала спикер, курсы проводят по нескольким направлениям как в очном, так и в дистанционном формате.

"Практически все направления таможенного регулирования, таможенного администрирования охвачены краткосрочными курсами, которые есть в таможенной академии. Это не только очно, это может быть и дистанционно. Вариантов, которые мы предлагаем, достаточно много", - добавила Меркушова.

Первый международный форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в мероприятии принимает президент Южной Осетии Алан Гаглоев, делегация Абхазии, представители Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

