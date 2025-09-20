Около 500 человек зарегистрировались для участия в горном форуме в Дагестане

Порядка 100 из них - это граждане иностранных государств, сообщил министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Порядка 500 человек, в том числе из зарубежья, зарегистрировались для участия во втором международном форуме "Устойчивое развитие горных территорий", который впервые пройдет с 1 по 3 октября в Дагестане. Об этом сообщил в студии ТАСС министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

"Порядка 500 человек уже зарегистрировалась на форум, около 100 из них граждане иностранных государств. Активно готовимся к проведению форума, <...> рассчитываем на то, что проведем его на очень высоком уровне", - сказал Султанов.

Он уточнил, что в форуме ожидается участие парламентариев из стран СНГ. По его словам, на площадке планируется обсудить вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием развития горных территорий. Также на форуме будут затронуты вопросы, связанные водоснабжением, энергетикой и экологией. Всего планируется проведение более 20 круглых столов и панельных дискуссий. В рамках форума пройдет молодежный день. В нем примут участие более 20 студентов из зарубежных стран. Выработанные студентами инициативы лягут в основу итоговой резолюции форума.