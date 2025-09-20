Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что подписание сделки ожидается "уже в ближайшие дни"

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по соцсети TikTok, она будет подписана в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Мы на 100% уверены, что сделка готова. Теперь эту сделку нужно лишь подписать, и команда президента работает над этим с китайскими коллегами", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Ливитт добавила, что подписание договоренности ожидается "уже в ближайшие дни".

"По условиям этой сделки большинство акций будет принадлежать американцам. В управляющем совете, который контролирует платформу в США, будут семь мест, и шесть из них будут за американцами. Хранением и защитой персональных данных будет руководить одна из лучших технологических компаний США Oracle, алгоритмы соцсети будут также находиться под контролем США. Все эти детали уже были согласованы", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Президент США Дональд Трамп 19 сентября по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в вопросе TikTok. Позднее, беседуя с журналистами в Белом доме, американский лидер сказал, что работа над реализацией сделки по продаже этой платформы уже началась.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году 46-м президентом США Джо Байденом. Трамп говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка TikTok в Соединенных Штатах была отложена. Позднее Трамп неоднократно продлевал эту отсрочку, в последний раз он сделал это 16 сентября. Сейчас блокировка соцсети в США отложена до 16 декабря.