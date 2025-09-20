Подобная модель на 75% тише дизельных аналогов, что позволяет проводить работы в ночное время и в местах, где необходимо сохранять тишину

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 50 электрических подметально-уборочных машин "Завода инновационной спецтехники" начали функционировать в Москве, коммунальная техника хорошо адаптирована к городским условиям. Об этом в своем канале в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства. Выпускает их резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - "Завод инновационной спецтехники". С ним заключен офсетный контракт на производство и поставку электрической коммунальной техники. Благодаря тесному сотрудничеству завода с коммунальными службами техника хорошо адаптирована к городским условиям", - написал мэр.

Как отметил Собянин, в столице на данный момент работают 52 электрические уборочные машины. В дальнейшем планируется увеличение числа коммунальной техники.

Модель, которая отличается от других многофункциональностью и маневренностью, может использоваться для уборки в любой сезон благодаря полному приводу. Еще одной ее отличительной чертой является компактность.

Мэр добавил, что электрическая модель на 75% тише дизельных аналогов, что позволяет проводить работы в ночное время и в местах, где необходимо сохранять тишину.

"Летом машина работает как дорожный вакуумный пылесос. Зимой - очищает территории с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы. Важное преимущество этой техники - электродвигатель. Он экологичен и снижает расходы на эксплуатацию", - подчеркнул мэр Москвы.