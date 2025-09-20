Такое мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии

МОСКВА, 20 сентября./ТАСС/. Введение платного проезда на всех российских дорогах в Минтрансе РФ не обсуждается и не рассматривается. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Николай Шестаков.

"В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу", - сказал он.

Ранее в нескольких Telegram-каналах сообщалось о том, что все дороги в России могут стать платными к 2030 году по причине роста цен на стройматериалы и содержание трасс при ограниченном бюджете.