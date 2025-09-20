В регионе реализуется шесть крупных инвестиционных проектов, которые могут привлечь около 600 млрд рублей до 2030 года, сообщил министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в Дагестане по итогам 2024 года вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году рост объема инвестиции сохраняется на уровне прошлого года, сообщил в студии ТАСС министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

"Мы в прошлом году по объему инвестиций приросли в абсолютных цифрах на 48 млрд рублей. Динамика в 2024 году по сравнению с 2023 годом - более 8%. В текущем году тоже такая динамика сохраняется. Мы полагаем, что по итогам 2025 года мы увидим если не на уровне 2024 года, но близкие к этой цифре", - сказал Султанов.

По его словам, в республике реализуется шесть крупных инвестиционных проектов, которые могут привлечь около 600 млрд рублей до 2030 года. В настоящее время уже привлечено 75 млрд рублей.

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, ЦБ РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

