Аэропорт Брюсселя попросил перевозчиков отменить половину рейсов 21 сентября

Причиной являются перебои в работе после кибератаки

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Брюсселя сообщил, что половину рейсов, запланированных на 21 сентября, придется отменить из-за продолжающихся перебоев в работе после кибератаки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя воздушной гавани.

"Аэропорт Брюсселя обратился к авиакомпаниям с просьбой отменить половину рейсов, запланированных на воскресенье, 21 сентября, чтобы избежать длинных очередей и поздней отмены рейсов", - сказал он.

Как сообщается на сайте аэропорта, вечером 19 сентября произошла кибератака, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая брюссельский. "Это существенно влияет на расписание рейсов и, к сожалению, приведет к задержкам и отмене рейсов", - указывается в сообщении.