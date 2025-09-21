Для этого нужно, чтобы ВСУ прекратили вести огонь по электростанции, заявил Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС способна обеспечить стабильное внешнее энергоснабжение для собственных нужд и без восстановления отключенной уже пятый месяц резервной высоковольтной линии "Ферросплавная-1", которая идет с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Мы можем сделать все. Нам надо только, чтобы у нас была возможность, чтобы было прекращено воздействие огневое на станцию, на территорию, которая находится вокруг станции. И мы сможем сделать все сами, без чьей-либо помощи. У нас достаточно сил, средств, знаний и умений для того, чтобы это сделать абсолютно самостоятельно", - сказал Черничук.

7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием защиты Запорожской АЭС. Станция запитана от второй линии 750 кВ "Днепровская", которая обеспечивает сейчас собственные нужды атомного объекта. Ранее ТАСС на ЗАЭС сообщали, что работа на последней оставшейся линии создает "постоянный напряженный режим", поскольку в случае ее отключения станция должна мгновенно запустить мощные дизельные генераторы для питания насосов системы охлаждения реакторов.

При этом прецеденты полного блэкаута уже неоднократно случались. Так, 4 июля в результате отключения линии "Днепровская" Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, питание собственных нужд осуществлялось от дизель-генераторов. Через несколько часов линия "Днепровская" была введена в работу, внешнее энергоснабжение станции было восстановлено.