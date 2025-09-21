Запорожская атомная станция стала первой и единственной в мире АЭС, три года работающей в условиях боевых действий, подчеркнул Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Опыт работы Запорожской АЭС, первой и единственной в мире три года работающей в условиях боевых действий, окажет влияние на всю атомную промышленность. Технические решения персонала в экстремальных условиях будут использованы в дальнейшем, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Если говорить о Чернобыльской аварии, она очень сильно поменяла подходы и концепции к обеспечению безопасности объектов. Та ситуация, в которую попали мы первыми в мире, внесет коррективы в обеспечение физической безопасности [атомных] объектов", - сказал Черничук.

По его словам, технические решения, которые были приняты персоналом в экстремальных ситуациях, "найдут отражение в нормативной базе, в подходах к реагированию на аварийные, кризисные ситуации". "Эти изменения будут внесены в нормативные документы, по которым работает персонал и эксплуатируются объекты, подобные нашему", - считает собеседник агентства.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии, и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.