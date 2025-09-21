Глава Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, что также могут вырасти розничные цены

ЦХИНВАЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России в случае принятия такого решения приведет к росту инфляции и ключевой ставки. Такое мнение высказал в студии ТАСС в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Ранее в СМИ обсуждалась возможность повышения ставки НДС с 20 до 22% для сдерживания дефицита бюджета.

"Самые неприятные для бизнеса и для населения, конечных потребителей, налоговые новации - это если налог на добавленную стоимость будет повышаться. <…> Это может привести к тому - он (НДС - прим. ТАСС) же все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, что в том числе розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее", - сказал Шохин.

