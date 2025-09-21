Аграрии ЛНР с 2025 года получили более 20 льготных кредитов

Общая сумма кредитов составляет почти 700 млн рублей

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики с начала года получили более 20 льготных кредитов на общую сумму почти в 700 млн рублей, сообщил ТАСС глава Минсельхоза республики Евгений Сорокин.

"Более 20 предприятий у нас уже получили льготные кредиты [с начала года] на краткосрочные цели, то есть на пополнение оборотных средств. Если в 2023 году у нас один банк был представлен, то сегодня их уже пять. <…> Расширяется предложение - <…> cоответственно, у аграриев есть возможность выбирать, где оформить льготный кредит. <…> По состоянию на 1 августа, у нас в этом году выдано 23 кредита на сумму 688 480 рублей", - сказал он.

Льготное кредитование стало доступно аграриям ЛНР в 2023 году как одна из мер государственной поддержки. В 2023 году льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям республики выдавали всего два банка.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.