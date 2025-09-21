После подписания Зеленским закона о закрытии реестров данные украинцев утекли в сеть

В базе примерно 20 млн строк, сообщил депутат Рады Александр Федиенко

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. База данных с личными данными большого числа жителей Украины опубликована в сети. Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил депутат Рады Александр Федиенко.

"Вниманию граждан. В интернете появился архив, в котором собраны данные украинцев", - написал он, добавив, что часть этих данных ранее уже публиковалась в сети. "В базе примерно 20 млн строк, - подчеркнул парламентарий. - Увидел многих знакомых политиков, в том числе актуальные номера их телефонов".

По словам Федиенко, в базе также имеются данные людей, не зарегистрированных в общеукраинском электронном сервисе "Действие". По его мнению, это информация из реестров, связанных с налоговой службой. Записи актуальны на 1 января 2025 года.

В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк отметил в своем Telegram-канале, что данные утекли в сеть спустя три дня после подписания Владимиром Зеленским закона об ограничении доступа к публичным реестрам недвижимости на Украине. "Сильно. Мощно. Как всегда. Разница между подписанием закона о закрытии реестров в целях национальной безопасности и сливом в сеть тех же реестров на 20 млн строк - 3 дня", - написал парламентарий.

Комментариев правоохранительных органов Украины относительно инцидента пока не поступало.