Как сообщает газета Hainan Ribao, благодаря дивидендам политики свободного торгового порта на острове ускоряется становление международного судоходного узла

ХАЙКОУ, 21 сентября. /ТАСС/. Общее количество международных судов, приписанных к порту Янпу в южной китайской провинции Хайнань, достигло 66 единиц. Как пишет газета Hainan Ribao, по этому показателю Янпу занимает первое место среди всех свободных торговых портов страны.

Соответствующая информация была получена изданием на состоявшейся 16 сентября встрече по согласованию вопросов морской судовой регистрации, проверки судов и финансовых услуг для судов, приписанных к порту Янпу.

Важным событием встречи стало подписание соглашений о сотрудничестве и совместное расширение "круга друзей" и профессиональных услуг. Управление по регистрации международных судов провинции Хайнань, Банк Китая (Bank of China), хайнаньский филиал Китайской Тихоокеанской страховой компании имущества (China Pacific Property Insurance) и хайнаньский филиал Китайского судового регистра (China Classification Society) совместно подписали "Соглашение о создании механизма координации по морской регистрации, проверке судов и судоходным финансам". Согласно этому документу, стороны создадут ряд инновационных систем, которые предусматривают устранение барьеров между этапами "проверка - регистрация - финансирование - страхование", кредитные продукты с низкой процентной ставкой и платформу для обмена данными.

Как сообщается, благодаря дивидендам политики свободного торгового порта на Хайнане ускоряется становление международного судоходного узла, а судоходные компании активнее выходят на хайнаньский рынок. В настоящее время на Хайнане уже зарегистрировано около тысячи судоходных компаний, которые занимаются морскими перевозками, управлением судами, услугами для моряков, судоходными финансами и другими направлениями. Все это формирует кластер логистики, портов и судоходства с оборотом в сотни миллиардов юаней.