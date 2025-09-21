Председатель Еврокомиссии назвала подобный вариант нежелательным

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что полная энергетическая независимость Европы от мировых рынков нереалистична и нежелательна.

"Европа уже некоторое время работает над повышением безопасности своего энергоснабжения. Для этого мы опираемся на местное производство, надежную и чистую энергию, тем самым снижая нашу стратегическую зависимость от ненадежных поставщиков - в некоторых случаях даже до нуля. Мы ускоряем поэтапный отказ от ископаемого топлива из России", - сказала фон дел Ляйен в интервью газетам европейского альянса LENA, куда также входит издание Welt am Sonntag. Таким образом она ответила на вопрос о взятых ранее обязательствах по закупке в США сжиженного природного газа на $750 млрд.

"В области энергоснабжения наша цель не заключается в том, чтобы Европа стала полностью самодостаточной. Полная независимость от мировых рынков нереалистична и нежелательна", - констатировала глава ЕК. Евросоюз, по ее словам, стремится к созданию широкой международной сети поставок, и нефть, сжиженный природный газ и, возможно, водород останутся частью энергобаланса.

"Соединенные Штаты могут стать надежным партнером и важным элементом этой широкой стратегии диверсификации. Это отражено в торговом соглашении между ЕС и США", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время она уточнила, что приведенные совокупные данные охватывают четырехлетний период и не являются обязывающими.

"В конечном счете, европейские компании сами решают, покупать или инвестировать в США и в каком объеме", - резюмировала председатель Еврокомиссии. Отвечая на вопрос, как отреагирует ЕС на призыв президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины для Индии и Китая, фон дер Ляйен заметила, что "ЕС примет собственные решения".

27 июля глава ЕК и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен комиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.