Постоянный член Совбеза РФ указал на отсутствие не только политических, но и экономических и культурных связей с Финляндией

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Многомиллиардные доходы финских компаний на российском рынке ушли "в небытие" после разрыва экономических связей двух стран. Об этом заявил постоянный член Совбеза РФ, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Если комментировать слова [президента Финляндии] Александера Стубба, с которым я лично встречался, когда он был министром иностранных дел Финляндии, и когда отношения были достаточно хорошие у нас, могу только напомнить, что финские компании в огромном количестве присутствовали на российском рынке и получали миллиардные - в долларах, а не в рублях - доходы от своей деятельности на нашем рынке. Все это ушло в небытие", - сказал Иванов.

Он напомнил, что жил и работал в Финляндии в советское время, когда отношения двух стран были совсем другими, чем сейчас. "Не только политических, но даже экономических и культурных связей сейчас с Финляндией никаких нет. При том, что мы соседи, при том, что исторически Финляндия как государство либо входила в состав Швеции, либо входила в состав Российской империи. И только с 1917 года [Владимир] Ленин, известный политический деятель современности, предоставил [Финляндии] независимость без всяких условий. Просто предоставил, и все", - отметил Иванов.

В сентябре Стубб заявил, что Финляндия якобы победила в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость. В августе президент Финляндии объяснил свое присутствие в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским протяженной границей и значительным историческим опытом взаимодействия с Россией.