Вице-премьер - министр финансов Дзамболат Тадтаев напомнил, что до 2030 года необходимо повысить уровень суверенитета национальной экономики

ЦХИНВАЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Ежегодный темп роста ВВП с 2020 по 2024 год в среднем дает 6,5%, товарооборот за аналогичный период между республикой и Российской Федерацией вырос на 14,5%. Об этом сообщил вице-премьер - министр финансов Южной Осетии Дзамболат Тадтаев в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

"Сделано достаточно много и руководством поставлены такие амбициозные задачи, чтобы до 2030 года повысить уровень суверенитета национальной экономики, повысить собственный доходы республики. Немного макроэкономических цифр: с 2020 по 2024 годы год уровень валового внутреннего продукта республики растет. В процентном соотношении - это порядка 6,5% среднегодовой темп роста. Собственные доходы республики выросли за аналогичный период - ежегодный тем проста составил около 7 %. Плюс за этот период товарооборот между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией вырос на 14,5%. Мы считаем, что это достаточно позитивные показатели, в этом направлении работа продолжится", - сказал Тадтаев.

Вице-премьер добавил, что рост собственных доходов также прогнозируется на уровне 14,5%, отметив, что одной из статей дохода является переход на новые тарифы.

"С сначала 2025 года у нас действуют тарифы по автотранспорту для личного пользования, который завозят из третьих стран. Аналогичные тарифы как в странах, которые входят в Евразийский экономический союз. Это значительно повысило наши доходы, вместе с этим работа в этом направлении продолжается", - уточнил он.

О форуме

Первый международный экономический форум проходил в Цхинвале с 18 по 20 сентября. На форум было аккредитовано более 2,8 тыс. делегатов из России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Китая и Приднестровья. В нем приняли участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия были и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.