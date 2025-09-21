Члены делегации из Луганска выразили уверенность, что отношения между сторонами будут и дальше развиваться

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Делегация Южной Осетии отправится в Луганскую Народную Республику, чтобы перенять опыт в сфере горнодобывающего производства. Такая договоренность достигнута в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы ЛНР.

Делегация ЛНР посетила форум в Южной Осетии и приняла участие в обсуждении международного сотрудничества и совместных проектов в сферах горнодобывающего производства, предпринимательства и молодежной политики. Представители ЛНР также встретились с президентом Республики Южная Осетия и другими представителями власти принимающей стороны.

"Приняли участие в рабочем совещании с президентом РЮО Аланом Гаглоевым, где обсудили вопросы сотрудничества и взаимопомощи. В планах - приезд делегации Южной Осетии в ЛНР для налаживания процессов и передачи опыта в сфере горнодобывающего производства. Также президент РЮО вручил нашим представителям медаль "В ознаменование 35-летия Республики Южная Осетия", - говорится в сообщении.

По итогам форума члены делегации из Луганска выразили уверенность, что "братские отношения между республикой и Южной Осетией будут и дальше развиваться". ЛНР на форуме представляли заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода и и. о. первого заместителя министра молодежной политики региона Евгений Поддубный.

Первый международный экономический форум проходил в Цхинвале с 18 по 20 сентября. На форум было аккредитовано более 2,8 тыс. делегатов из России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Китая и Приднестровья. В нем таже приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия были и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.