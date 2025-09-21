На его площадках заключили более 10 инвестиционных соглашений

ЦХИНВАЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. делегатов приняли участие в I Международном экономическом форуме "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" в столице республики. На его площадках были заключены более 10 инвестиционных соглашений, сообщил в студии ТАСС в рамках экономического форума в Цхинвале глава оргкомитета, торговый представитель Южной Осетии в РФ Таймураз Гогинов.

"Количество людей, которые зарегистрировались и изъявили желание стать свидетелями наших, не побоюсь этого слова, революционных перемен, привалило огромное количество. Мы побоялись, что такое количество людей просто не вместит наш форум, наши площадки. Количество участников превысило 3 тыс. человек, поэтому мы, конечно, этому очень рады", - сказал Гогинов.

По словам главы оргкомитета, форум в Цхинвале опроверг имеющуюся у российских специалистов статистику проведения аналогичных мероприятий в три раза превысив ожидаемое число участников.

"И, конечно же, радует, что Южная Осетия сегодня в повестке, интересна бизнесу. Как вы знаете у нас были гости - и руководитель Российского экспортного центра, и министр экономического развития, первый молодежный день посетил Александр Николаевич Шохин. И все эти фигуры, конечно, показатель того, что мы на правильном пути, у нас все получится, мы приведем нашу страну, нашу экономику к благополучию и станем полноправным членом международного разделения труда. У нас все для этого есть", - подчеркнул торгпред, отметив, что среди представительных гостей форума были - президент Абхазии Бадра Гунба, замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и другие официальные лица.

Гогинов отметил, что на площадках форума были заключены более 10 соглашений инвестиционной направленности.

"На полях форума были достигнуты соглашения о восстановительных работах в Дзауском районе - инвестор подписал инвестиционное соглашение. И таких у нас было подписано много", - добавил он.

О форуме

Первый международный экономический форум проходил в Цхинвале с 18 по 20 сентября. На форум было аккредитовано более 2,8 тыс. делегатов из России, Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Китая и Приднестровья. В нем также приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия были и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.