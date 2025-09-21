Причины такого решения собеседник агентства не назвал, однако заметил, что информацию довели до сведения всех пользователей воздушного пространства

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Крупнейший аэропорт Польши - варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена - не будет отправлять и принимать самолеты 27 и 28 сентября в ночные часы. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

"С 19:00 по всемирному времени [22:00 мск] субботы до 05:00 по всемирному времени [08:00 мск] воскресенья аэродром будет закрыт для взлета и посадок", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, аэродром будет закрыт с 21:30 по всемирному времени воскресенья (00:30 мск понедельника, 29 сентября) до 03:30 по всемирному времени понедельника (06:30 мск). Причины такого решения собеседник агентства не назвал, однако заметил, что информация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства. При этом два других действующих в Варшаве аэропорта о каких-либо изменениях в графике своей работы в указанное время не заявляли.

Последний раз аэропорт имени Фредерика Шопена временно прекращал работу 10 сентября: на несколько часов было закрыто воздушное пространство над ним из-за инцидента с проникновением в небо страны БПЛА. Тогда оперативное командование польской армии заявило о сбитии нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны.