БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Брюсселя попросил авиакомпании отменить половину запланированных на понедельник, 22 сентября, рейсов из-за сбоев в работе после кибератаки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя воздушной гавани.

По его информации, компания Collins Aerospace пока не смогла выпустить обновление программного обеспечения, необходимое для безопасного функционирования систем регистрации на рейсы.

Collins Aerospace предоставляет услуги аэропортам по всей Европе, в том числе по самообслуживанию пассажиров, обработке багажа, обеспечению системами управления и мониторинга.

20 сентября аэропорт Брюсселя сообщил, что вечером 19 сентября произошла кибератака, затронувшая несколько европейских аэропортов. Помимо брюссельской воздушной гавани, которая была вынуждена отменить или перенаправить более 40 рейсов, проблемы наблюдались в аэропортах Берлина, Дублина и лондонском Хитроу.