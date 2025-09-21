В 2025 году участие в мероприятиях финала чемпионата приняли 15 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Финал Чемпионата высоких технологий завершился в Великом Новгороде, церемония закрытия прошла на Софийской набережной, передает корреспондент ТАСС.

"Финалисты выступили достойно и продемонстрировали свои лучшие качества", - зачитал телеграмму президента РФ Владимира Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Соревнования прошли в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". В 2025 году участие в мероприятиях финала чемпионата приняли 15 тыс. человек.

"Глядя на вас, я уверен, что мы будем лучшими, как это было уже не раз в истории", - сказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Лучшими в основном зачете стали: в компетенциях "Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0", "Цифровой двойник пациента" и "Кибериммунная автономность" - Татарстан, "Беспилотные системы диагностики, обслуживания и ремонта инфраструктуры", "Проектирование и эксплуатация автономных необитаемых подводных аппаратов / телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов" и "Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования" - Санкт-Петербург, "Противодействие беспилотным авиационным системам" и "Фельдшер по медицинской реабилитации" - ЯНАО, "Технологии волоконно-оптической связи для беспилотных авиационных систем" - Краснодарский край, "Индивидуальные фармацевтические решения" - Ярославская область, "Исследование новых веществ и материалов" - Москва, "Персонализированные здоровьесберегающие технологии" и "Интеллектуальные системы агропроизводства" - Новгородская область, "Ручная лазерная сварка" - Рязанская область, "Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта" - Московская область.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин отметил, что участники чемпионата будут принимать непосредственное участие в технологическом развитии России.