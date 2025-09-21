Форум стартовал в научно-технологическом университете "Сириус" и продлится до 27 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2025".

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии наук, председатель программного комитета форума Геннадий Красников.

Форум стартовал в научно-технологическом университете "Сириус" 21 сентября и продлится до 27-го. Мероприятие объединяет представителей научного сообщества, государственных структур и бизнеса. Вместе они обсудят стратегию обеспечения национального технологического суверенитета в микроэлектронике, ход реализации программ развития отрасли, меры господдержки, вопросы кадрового обеспечения.

Мишустин в своем обращении отметил, что это крупная и авторитетная дискуссионная площадка, которая собирает тысячи ведущих специалистов отрасли. Премьер уверен, что за счет объединения усилий Россия добьется успехов в развитии микроэлектроники и займет место среди мировых технологических лидеров.

Форум входит в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина. В 2024 году мероприятие объединило свыше 3,5 тыс. человек из 158 городов РФ и других стран.

