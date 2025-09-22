Инициатива предполагает развитие инвестиционных проектов, при этом интересы частных инвесторов не будут затронуты

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации предложил оставить в распоряжении компаний с госучастием дивиденды акционерных обществ, которые обычно направляются в бюджет. Инициатива предполагает развитие инвестиционных проектов, сообщает газета "Известия".

"Средства крупнейших участников рынка будут направляться на развитие бизнеса, новые проекты, погашение издержек и так далее. При этом важно понимать, что интересы частных инвесторов затронуты не будут, речь идет только о дивидендах, которые были бы выплачены акционеру-государству", - приводит издание слова зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Юрия Федорова.

Он добавил, что мера ориентирована на поддержку экономики РФ и ее ведущих отраслей, в частности, нефтегазовой, банковской, транспортной.

По данным издания, резолюция за подписью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко уже направлена в профильные ведомства.