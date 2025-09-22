Законодатели предлагают распространить ЭПД на все виды транспорта и обязать перевозчиков их использовать, чтобы повысить эффективность отрасли

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Законодатели предлагают масштабировать систему электронных перевозочных документов (ЭПД) на все виды транспорта, а также внедрить обязательство их применения. Как рассказал ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, соответствующие рекомендации содержатся в решении секции "Цифровая трансформация транспорта".

Участники секции, как следует из документа (есть в распоряжении ТАСС), рекомендовали Минтранспорта, в том числе совместно с Минцифры, проработать полноценную интеграцию ЭПД с сервисом "Госключ", а совместно с МВД - предоставить сотрудникам ГИБДД необходимое программное обеспечение и оборудование "для обеспечения проверки на дорогах электронных перевозочных документов, посредством считывания динамических QR-кодов".

Шейкин, комментируя документ, отметил, что электронные перевозочные документы позволяют повысить эффективность транспортной отрасли, а также сократить издержки бизнеса и обеспечить безопасность перевозок.

"Электронные перевозочные документы - это не просто технологическая новация, а основа для прозрачности и эффективности транспортной системы. Они позволяют бизнесу снизить издержки, государству получать достоверную статистику о товарообороте, а гражданам быть уверенными в законности и безопасности перевозок", - сказал он.

Для полноценной работы системы необходимо устранить барьеры, прежде всего, обеспечить роуминг между операторами по принципу "все со всеми", чтобы документы свободно проходили, независимо от того, к какой системе подключен участник, подчеркнул сенатор.

Также, по мнению Шейкина, важно обеспечить сотрудников ГИБДД современными цифровыми средствами для проверки перевозочных документов прямо на дорогах - в том числе оборудованием для считывания динамических QR-кодов. "Это позволит не только повысить уровень контроля, но и ускорить процедуры, избавив бизнес от лишних задержек и проверок", - сказал он.