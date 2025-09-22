ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Народный банк Китая (НБК, Центробанк) не изменил ставку для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) по кредитам на один год. Согласно сайту финансового регулятора, в ближайший месяц она останется на уровне 3%.

Как следует из обновленных данных НБК, для займов на пять лет ставка тоже будет на прежнем уровне (3,5%). Снижение LPR, корректируемой в 20-х числах каждого месяца, приводит к изменению стоимости кредитов для компаний и потребителей. При помощи этого инструмента власти способны стимулировать активность субъектов рынка и развитие национальной экономики.

LPR влияет на уровень выплат по займам. В прошлом году понижение годовой ставки происходило дважды: в июле (до 3,35%) и в октябре (3,1%), в текущем - только раз (в мае, понижение на 0,1 процентного пункта).

Процент по долговым обязательствам на пять лет, в частности, определяет стоимость ипотечного кредитования. В 2024 году он менялся трижды: в феврале (до 3,95%), июле (3,85%) и октябре (3,6%), в 2025-м - один раз (в мае, снижение на 0,1 п. п.).

Механизм регулирования LPR в Китае был изменен в августе 2019 года. Ее ежемесячно определяет Всекитайский центр межбанковского кредитования после того, как 18 ключевых коммерческих банков страны в индивидуальном порядке предоставляют ему свои ориентировочные процентные ставки на ближайший месяц. Первоклассные заемщики - это предприятия, имеющие устойчивое финансовое состояние и высокий рейтинг.