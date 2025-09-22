В мае 2025 года семи пассажирам отказали в перевозке, сообщает транспортная прокуратура

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирь" оштрафована на 30 тыс. рублей за овербукинг - в мае она отказала семи пассажирам в перевозке, и за нарушение прав пассажиров при задержке рейса на более 20 часов. Об этом сообщает Западно-Сибирская прокуратура.

"Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров авиакомпании "Сибирь", следовавших рейсами по маршрутам Новосибирск - Сургут и Москва - Якутск. <...> По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в мае 2025 года семи пассажирам рейса Новосибирск - Сургут отказали в перевозке, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета. "Кроме того, в том же месяце по причине соблюдения требований безопасности полетов рейс авиакомпании, планировавший вылет по маршруту Москва - Якутск, был задержан свыше 20 часов. Вопреки требованиям закона питание пассажирам рейса организовано с нарушением установленного срока, пассажиры в гостинице не размещались", - пояснили в ведомстве.