В июле средний размер лимитов по новым картам составлял 105,1 тыс. рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в августе 2025 года сократится на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 104,5 тыс. рублей (в 2024 году - 115,6 тыс. рублей), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам снизился на 0,6% (в июле - 105,1 тыс. рублей).

Среди 30 регионов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам в августе 2025 г. был отмечен в Москве (143,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (125,1 тыс. рублей), а также в Московской (122,1 тыс. рублей), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (111,9 тыс. рублей) и Ленинградской (109,2 тыс. рублей) областях.

При этом наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по кредиткам в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Приморский край (-18,3%), Иркутская (-17,2%), Тюменская (с ХМАО и ЯНАО) (-15,2%) и Кемеровская (-14,9%) области, а также Пермский край (-14,7%). Единственным регионом из топ-30, в котором средний размер карточных лимитов за год напротив вырос, оказалась Белгородская область (+4,2%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за год сократился на 7,4% и 9,2% соответственно.

"После снижения во второй половине прошлого года в 2025 году средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам стабилизировался на уровне 100-105 тыс. рублей. Такая динамика наблюдается на фоне стабилизации выдачи новых кредитных карт в 2025 году после ее сокращения в прошлом году. При этом стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском. Соответственно, в настоящее время при одобрении значительных лимитов по картам кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.