Республика Корея и США ранее достигли договоренностей, в рамках которых Сеул инвестирует $350 млрд, а Вашингтон снизит пошлины до 15%, но между сторонами возникли разногласия по поводу распределения прибыли от использованных вложений

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в США без договоренностей о валютном свопе могут вызвать в Республике Корея финансовый кризис, схожий с событиями 1997 года. Об этом президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил в интервью агентству Reuters.

"Без валютного свопа, если мы выведем $350 миллиардов так, как этого требуют США, и вложим все это наличными в США, Южная Корея столкнется с ситуацией, похожей на финансовый кризис 1997 года", - сказал Ли Чжэ Мён. Ранее Республика Корея и США достигли договоренностей, в рамках которых южнокорейская сторона инвестирует $350 млрд, а США снизят пошлины до 15%. Между сторонами возникли разногласия по поводу распределения прибыли от использованных вложений.

Азиатский финансовый кризис 1997 года стал крупным потрясением для Республики Корея. Сеул и Вашингтон дважды заключали соглашение о валютном свопе - в 2008 году из-за финансового кризиса и в 2020 году во время пандемии.

Reuters указывает, что договоренности по пошлинам пока "не были оформлены на бумаге" из-за разногласий. Ли Чжэ Мён добавил, что Япония, которая тоже была вынуждена договариваться с США о пошлинах, находится в лучших условиях благодаря размеру ее валютного резерва и международному статусу иены. "Центральная задача сейчас - достичь проработанного соглашения, которое было бы разумно с коммерческой точки зрения, но это и остается главным препятствием", - сказал Ли Чжэ Мён.

Ранее в интервью журналу Time Ли Чжэ Мён заявил, что "столкнулся бы с импичментом", если бы принял все американские условия во время обсуждений пошлин. "Поэтому я попросил американскую переговорную группу о разумной альтернативе", - рассказал южнокорейский лидер.