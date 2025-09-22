Речь идет, в частности, об объединении на одной площадке нескольких предпринимателей, которые будут выступать друг для друга поставщиками сырья, рассказал министр экономики республики Теймураз Миквабия

СУХУМ, 22 сентября. /ТАСС/. Меры господдержки предпринимательства в Республике Абхазия будут скорректированы в 2026 году, в том числе с учетом опыта РФ. В этой работе республике оказывают поддержку специалисты Минэкономразвития РФ, сообщил ТАСС министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.

"В рамках реализации программы поддержки среднего предпринимательства, а мы ею занимаемся с 2022 года, каждый год подаются новые заявки на новые виды предпринимательской деятельности. Повышение предпринимательской активности, безусловно, заметное. <…> У нас сейчас готовится проект постановления кабинета министров об утверждении программы (поддержки предпринимательства - прим. ТАСС) на следующий год. Мы много интересного и, я уверен, полезного узнали от наших коллег из Российской Федерации. Коллеги из Минэкономразвития России нам очень помогают с подготовкой этих документов, с выбором методов поддержки предпринимателей. И, мне кажется, российский опыт в отдельных направлениях нам будет очень полезен", - сказал министр.

Он уточнил, что речь идет, например, об объединении на одной площадке нескольких предпринимателей, которые будут выступать друг для друга поставщиками сырья. Они будут вместе работать над конечным продуктом, что позволит выйти на большие объемы производства и улучшение качества.

"Что касается результатов, мы как раз занимаемся завершением отбора по предоставлению поддержки в 2025 году. В следующем году мы предполагаем видоизменить формы поддержки предпринимателей", - подчеркнул Миквабия.

О мерах поддержки инвесторов

Говоря о мерах поддержки инвестиционной деятельности в Абхазии, министр отметил, что на протяжении многих лет в рамках закона об инвестиционной деятельности в республике предоставляют ряд льгот по налогу на прибыть, налогу на имущество, вплоть до полного освобождения от них до достижения окупаемости инвестпроекта.

"У нас периодически возобновляются мероприятия по поддержке инвесторов за счет создания необходимой инфраструктуры для функционирования объектов. Это может быть создание линий электропередач за государственный счет или частично, прокладка трубопроводов, подъездные дороги. Такая практика реализовывалась с 2016 года отдельными этапами и в целом показала себя очень эффективно", - сказал Миквабия.

Кроме того, по его словам, присутствуя на таких площадках, как ПМЭФ, Дамасская ярмарка, представители Абхазии презентуют свой потенциал для инвесторов, предпринимаются такие шаги, как подписание соглашения с РФ о взаимном признании решений судов.

"Это для российского инвестора очередной звонок ответственности Абхазии за сохранность бизнеса, честности абхазских партнеров. Мы не боимся предоставлять такие условия, потому что уверены в своих силах", - заключил министр.