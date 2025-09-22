На строительство планируют направить 1,3 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют направить в ближайшие три года 1,3 млрд рублей на строительство шести объектов инфраструктуры обеих особых экономических зон региона (ОЭЗ промышленно-производственного типа "Лотос" и портовая экономическая зона - прим. ТАСС) за счет списания части бюджетных кредитов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ "Лотос".

Ранее правительство РФ сообщило, что в рамках программы списания двух третей долгов российских регионов направит на эти цели 25,5 млрд рублей для 9 субъектов Федерации. О решении объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"В 2025 году планируется начало проектных работ по строительству объектов инфраструктуры обеих ОЭЗ в рамках нового механизма поддержки инвестиций и инфраструктурных проектов, предусматривающего списание двух третей задолженности региона по бюджетным кредитам. В ближайшие 3 года на территории Каспийского кластера планируется выполнить ряд проектных работ и построить 6 объектов транспортной, таможенной инфраструктуры, системы водоотведения, очистных сооружений, осуществить технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства ОЭЗ на общую сумму порядка 1,3 млрд руб." - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что резиденты вложили в проекты ОЭЗ Каспийского кластера около 7,9 млрд рублей инвестиций, на производственных площадках создано 718 рабочих мест.

Также в пресс-службе отметили, что на сегодняшний день резидентов ОЭЗ "Лотос" стало 14. Минэкономразвития РФ отозвало свидетельство одного из них.

В портовой ОЭЗ зарегистрированы 3 резидента с проектами строительства контейнерного терминала, терминала для зерновых культур и растительного масла, а также логистического холодильного терминала. Резиденты готовы вложить более 30 млрд рублей в свои проекты. Объем осуществленных инвестиций составил более 750 млн рублей, создано около 40 рабочих мест. ОЭЗ "Лотос" создана в Наримановском районе. Объем инвестиций в проекты резидентов ОЭЗ "Лотос" составляет около 7,2 млрд рублей. В 2020 году ОЭЗ объединили в Каспийский кластер с Портовой особой экономической зоной в районе порта Оля (Лиманский район) в рамках развития МТК Север - Юг.