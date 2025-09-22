Средний чек за последние месяцы также вырос, сообщается в результатах исследования

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Оборот служб курьерской доставки в России вырос более чем на 80% летом 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, а средний чек увеличился на 22%. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса электронных платежей "ЮMoney" и группы компаний "Деловые линии" (текст есть у ТАСС).

"Летом 2025 года оборот служб курьерской доставки вырос на 87% год к году, оплат стало на 53% больше, а средний чек увеличился на 22%, до 3 598 рублей", - поделились эксперты.

Ключевым фактором роста стало осознанное предпочтение потребителей экономии времени. Развитие экспресс-доставки с возможностью получения товара в течение нескольких часов повысило конкурентоспособность этого канала по сравнению с традиционным походом в магазин, говорится в исследовании.

По словам экспертов, географическая экспансия играет важную роль в развитии рынка доставки. Курьерские службы активно расширяют присутствие в малых городах и пригородах, где розничная сеть ограничена. Для многих жителей регионов доставка стала единственным способом доступа к широкому ассортименту товаров без поездок в областные центры. Региональной экспансии курьерских служб способствует цифровизация платежей. Так, развитие безналичных расчетов сделало доставку в отдаленные районы технически проще и экономически выгоднее для всех участников процесса.

Сезонный фактор в сегменте доставки имеет свою специфику. Так, перед новогодними праздниками курьеры перевозят в основном подарки, а летний спрос формируют два основных фактора. Во-первых, это традиционный дачный тренд: уезжая за город, люди не хотят отказываться от привычного уровня комфорта и продолжают заказывать разные товары - от продуктов для барбекю до садового инвентаря. Во-вторых, в сезон отпусков и хорошей погоды люди предпочитают тратить время на отдых, а не на походы по магазинам, и делегируют доставку курьерам, отметили аналитики.

Спрос на доставку в бизнес-секторе в июне-августе вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Основными грузами летом оставались запчасти, комплектующие, промышленное и электронное оборудование, инструменты, а также медицинские товары и одежда, сказано в исследовании.