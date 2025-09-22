При этом 33% респондентов признались, что не умеют применять технологию искусственного интеллекта, говорится в опросе компании

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Каждый второй опрошенный россиянин не использует искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, а каждый третий признался, что не умеет пользоваться ИИ. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Level Group, поступившие в ТАСС.

"Каждый второй опрошенный (46%) не использует ИИ в своей работе, в том числе и потому, что ее специфика не предполагает помощь нейросетей. Каждый третий (30%) россиянин признался, что не умеет пользоваться ИИ", - говорится в результатах опроса.

При этом четверть опрошенных (24%) активно пользуются нейросетями в своей работе - для написания кода, поиска информации, генерации видео и фотографий, редактуры текста и анализа данных. Для каждого второго (19%) из них такая практика считается нормальной. Кроме того, эта часть опрошенных убеждена, что рано или поздно все придут к внедрению ИИ в работу. Еще 5% используют нейросети, но не хотят, чтобы об этом кто-то узнал, и стыдятся этого.

Также опрос показал, что большинство (43%) из тех, кто использует нейросети в работе, делегируют им одну десятую работы и меньше. Треть (33%) - около одной пятой задач, 4% - четверть, еще 11% - примерно треть и 8% - половину всех задач.

В опросе приняли участие более 1 200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ.